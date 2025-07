trovata morta mariia buhaiova la 18enne ucraina scomparsa da un villaggio turistico di carovigno

Tragedia in Puglia: dopo tre giorni di angoscianti ricerche, Mariia Buhaiova, 18enne ucraina scomparsa da un villaggio turistico di Carovigno, è stata trovata impiccata nelle vicinanze di Serranova. La giovane, partecipante a un progetto europeo con la sua università, aveva attirato l'attenzione di tutti per il suo drammatico epilogo. Una perdita che scuote la comunità e invita a riflettere sulle fragilità giovanili e le sfide di chi si trova lontano da casa.

Dopo tre giorni di ricerche, è stata trovata impiccata la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità di un parcheggio in località Serranova, a circa un chilometro dal villaggio turistico Meditur di Carovigno ( Brindisi ) dove lavorava. La giovane si trovava in Puglia nell’ambito di un progetto europeo con l’ università di Bratislava per svolgere uno stage all’interno del villaggio turistico. Le attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Brindisi, sono iniziate sabato, dopo la denuncia di scomparsa da parte dei responsabili della struttura ospitante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it