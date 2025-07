Pogacar coglie la centesima vittoria nella quarta tappa del Tour de France 2025 Van der Poel sempre in giallo

Un'altra giornata memorabile al Tour de France 2025, con Tadej Pogacar che conquista la sua centesima vittoria nella quarta tappa da Amiens a Rouen. La corsa si infiamma tra sorprese e duelli emozionanti, mentre Van der Poel resta in giallo per un soffio e Vingegaard cerca di non perdere terreno. Un traguardo storico che segna un nuovo capitolo di questa avvincente edizione. La gara continua, e il meglio deve ancora arrivare.

Zampata di Tadej Pogacar che, nella quarta tappa del Tour de France 2025, da Amiens a Rouen di 187 km, ottiene la centesima vittoria in carriera, battendo in volata Van der Poel, che resta in giallo per un soffio, e il danese Vingegaard. POGACAR COGLIE LA CENTESIMA VITTORIA: LA CRONACA DELLA QUARTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 La fuga odierna è orchestrata da quattro corridori: Lenny Martinez, Jonas Abrahamsen, Thomas Gaghinard, Kasper Asgreen, che non hanno accumulato più di due minuti, anche per la resistenza del gruppo della maglia gialla. Nonostante il piccolo vantaggio, i battistrada hanno tenuto duro fino a venti chilometri dall'arrivo, quando il plotone è rientrato assorbendo i fuggitivi.

In questa notizia si parla di: pogacar - centesima - vittoria - quarta

