la riforma fiscale di trump incrina i rapporti tra casa bianca e vaticano

La recente riforma fiscale di Trump sta scuotendo i rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano, creando un’inedita tensione anche tra i vescovi americani. Impauriti dai tagli al Medicaid e dalle nuove politiche fiscali, i leader religiosi si trovano a dover navigare tra le critiche e le implicazioni sociali di questa rivoluzione legislativa. Un confronto che mette in discussione il delicato equilibrio tra politica, fede e giustizia sociale negli Stati Uniti.

I vescovi americani di fronte a Donald Trump non sanno bene che pesci prendere. O meglio, ormai lo hanno capito fin troppo bene: non resta loro che alzare il fuoco delle critiche considerata la natura dell’ultimo provvedimento approvato dal Congresso, il “ One Big Beautiful Bill Act ”, ovvero il cuore della riforma voluta dalla Casa Bianca in materia fiscale e di spesa pubblica. L’allarme dei vescovi Usa sulle conseguenze dei tagli al Medicaid. La legge è nota per promuovere importanti tagli alla spesa sanitaria e sociale in generale, per imporre drastici tagli alle spese per la tutela dell’ambiente, indebolendo in modo drammatico i diritti dei migranti, costruendo un regime fiscale che danneggia i meno abbienti e favorisce i ricchi. 🔗 Leggi su Lettera43.it