Il lento riscaldamento climatico dell’India è ancora un bell’enigma | alcune spiegazioni possibili

Il lento riscaldamento climatico dell’India resta un enigma affascinante, suscitando numerose ipotesi e studi. La mappa planetaria del 2024 mostra aree di forte anomalia termica, con l’India che si distingue nettamente per i suoi segnali ambigui. Tra le tante spiegazioni avanzate, l’inquinamento emerge come uno dei principali sospettati, ma il mistero persiste, spingendo scienziati e ambientalisti a indagare più a fondo sulle cause di questa complessa dinamica climatica.

Continua da qui La mappa planetaria che descrive l’anomalia termica del globo terrestre nel 2024 colora di rosso profondo molti paesi. Al rosso più o meno profondo, si contrappone un tenue rosellino che, all’altezza dei tropici diventa una grande macchia chiara. E, nell’emisfero boreale, si distingue nettamente l’anomalia del subcontinente indiano (v. Fig.1). Tra le congetture che si fanno per spiegare questo comportamento, l’inquinamento atmosferico è l’ipotesi regina, come ho raccontato nel mio ultimo post. Molti studiosi sono però scettici. L’inquinamento da aerosol in India è tutto particolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il lento riscaldamento climatico dell’India è ancora un bell’enigma: alcune spiegazioni possibili

In questa notizia si parla di: lento - riscaldamento - climatico - india

Stavamo già alterando il clima… 140 anni fa! Già nel 1885 si sarebbero potuti osservare i primi effetti del riscaldamento globale causato dall’uomo… se solo all’epoca avessimo avuto i satelliti e i modelli climatici di oggi. ? Quando sono iniziati davvero i g Vai su Facebook

Global warming: perché l'India si riscalda al rallentatore?; Clima, l’India si sta riscaldando più lentamente di altri Paesi; In India il riscaldamento globale è più rallentato.

L’India sta meglio: il riscaldamento globale sembra non essere un problema - MSN - Nonostante le temperature record e le lunghe ondate di calore che hanno caratterizzato l’ultimo anno, il riscaldamento globale procede a un ritmo più lento in India. Scrive msn.com

L’India alle prese con il boom dei condizionatori - In Asia le temperature estreme causate dal riscaldamento climatico hanno fatto schizzare la richiesta di condizionatori. Segnala msn.com