Vannacci e le favola della sinistra | ' ' I migranti non ci pagano la pensione' '

Vannacci smonta pezzo dopo pezzo l'ennesimo teorema della sinistra, che ci ha a lungo convinti che l'immigrazione avrebbe risolto i problemi pensionistici degli italiani. Un racconto spesso usato per giustificare politiche di massa, ma che si rivela ben presto privo di fondamento. È arrivato il momento di fare chiarezza e riconoscere le vere conseguenze di queste scelte: perché le illusioni non pagano le pensioni.

L'ennesimo teorema della sinistra. Smontato pezzettino per pezzettino. Per anni l'universo progressista che ha portato avanti le deliranti teorie no borders ha cercato di convincere gli Italiani della necessità di una immigrazione massiccia anche per motivi economici. In sostanza, la rive gauche della sinistra Italiana ha raccontato che gli extracomunitari sbarcati sulle nostre coste ci avrebbero pagato la pensione. Uno storytelling andato avanti per anni e oggi sconfessato dal vice segretario della Lega, Roberto Vannacci. Durante un podcast condotto da Andrea Pradella, la chiacchierata è caduta sul tema della difesa del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it