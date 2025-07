McKennie via dalla Juve? Perché il rinnovo dell’americano si è bloccato E la dirigenza ha già in mente il giocatore che potrebbe sostituirlo

Weston McKennie potrebbe lasciarsi alle spalle la Juventus: il motivo? il rinnovo contrattuale dell'americano si è bloccato, portando i dirigenti bianconeri a valutare già un sostituto. Dopo una stagione da protagonista, il suo futuro in bianconero appare incerto. Ma quali sono le alternative pronte a prendere il suo posto? Scopriamo insieme i dettagli di questa inaspettata svolta.

