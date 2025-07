Bosnia Marcia per la Pace nel 30esimo anniversario del massacro di Srebrenica

In Bosnia Erzegovina, la Marcia per la pace celebra il 30° anniversario del massacro di Srebrenica, un evento che ha segnato profondamente la storia del paese. Migliaia di persone percorrono circa 110 chilometri, dal villaggio di Nezuk al centro commemorativo di Potocari, ripercorrendo simbolicamente la fuga delle vittime. Un gesto di memoria e speranza che unisce emozioni e impegno, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Dove...

Migliaia di persone in Bosnia Erzegovina hanno partecipato alla Marcia per la pace, un evento annuale che commemora l' anniversario (quest'anno è il 30esimo) del genocidio di Srebrenica, in cui i partecipanti ripercorrono il percorso di fuga delle vittime di Srebrenica dall'enclave circondata nel 1995. Dopo un viaggio di circa 110 chilometri, partito dal villaggio di Nezuk, vicino a Tuzla, arriveranno al Centro commemorativo di Poto?ari, dove l'11 luglio si celebrerà il 30° anniversario del massacro di civili bosniaci da parte delle truppe paramilitari serbo-bosniache di Ratko Mladic.

Fosse comuni, corpi mai ritrovati, verità a metà: trent’anni dopo la strage di Srebrenica, la Bosnia continua a lottare per la memoria e la giustizia - Trent’anni dopo la tragedia di Srebrenica, la Bosnia continua a cercare risposte e giustizia. Sadik Selimovic, sopravvissuto e testimone del massacro, dedica la sua vita all’Istituto bosniaco per i dispersi, testimonianza viva di un dolore ancora aperto.

Giovedì 10 luglio 2025, il Comune di Borgo Val di Taro commemorerà il 30° anniversario del genocidio di Srebrenica, una delle pagine più tragiche della storia recente europea. Organizzata da Intersos, una serata intensa di memoria, per non dimenticare le

