In arrivo in Italia il primo farmaco per curare il prurito da malattia renale cronica in emodialisi

In arrivo in Italia, il primo farmaco dedicato a combattere il prurito da malattia renale cronica in emodialisi rappresenta una svolta significativa per migliaia di pazienti. Questa condizione, che colpisce il 38% degli adulti sottoposti a dialisi, influisce profondamente sulla qualità della vita. Il Difelikefalin, sviluppato da CslVifor Italia e Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, promette di alleviare questo fastidio con un trattamento innovativo iniettabile durante la dialisi, portando speranza e miglioramenti concreti.

È atteso a breve in Italia l'arrivo del primo farmaco contro il prurito moderato e grave associato alla malattia renale cronica negli adulti sottoposti ad emodialisi. Si tratta di una condizione che colpisce il 38% di questi pazienti e che può avere impatto aggiuntivo molto forte sulla qualità della vita. Il difelikefalin, sviluppato da CslVifor Italia e Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, sarà iniettabile durante la dialisi. È già stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e ha terminato la fase di negoziazione con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Per la sua rimborsabilità , hanno comunicato le aziende, si attende ora solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

