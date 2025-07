Il ministro Piantedosi espulso dalla Libia | Violate le nostre leggi lasci immediatamente il Paese

Il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi è stato respinto dalle autorità libiche al suo arrivo a Bengasi, in un gesto che mette in discussione i rapporti tra Italia e Libia. La reazione di Tripoli, forte e decisa, sottolinea le tensioni crescenti nell’area e pone nuove sfide alla cooperazione internazionale. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa vicenda e cosa significhi per la stabilità regionale.

Il ministro degli Interni italiano Matteo Piantedosi sarebbe stato respinto dalle autorità libiche al suo arrivo all’aeroporto di Bengasi, dove era appena atterrato insieme agli omologhi di Grecia e Malta e al Commissario Ue per l’Immigrazione Magnus Brunner. Lo fa sapere lo stesso governo libico – quello di «stabilità nazionale» che controlla la zona orientale del Paese – in una rabbiosa nota in cui accusa i tre esponenti europei di non meglio precisate violazioni delle sue leggi e delle norme sulle visite di delegazioni straniere. Contattato da Open, il ministero degli Interni conferma che Piantedosi si trova al momento in volo – con ogni probabilità di rientro repentino a Roma – ma non commenta quanto sarebbe accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

