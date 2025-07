Magi sospeso dalla Camera per la pagliacciata del fantasma in aula ora fa il martire | Che amarezza video

Il gesto di Riccardo Magi, che ha trasformato la plenaria della Camera in una scena da Halloween con il suo lenzuolo da fantasma, ha suscitato reazioni contrastanti. La sospensione di due giorni decisa dall’ufficio di presidenza sottolinea quanto sia importante mantenere il rispetto e la sobrietà nel contesto istituzionale. Ma ora Magi si presenta come un martire, lasciando tutti a chiedersi: dove tracciare il limite tra goliardia e serietà ?

Riccardo Magi ha pagato con due giornate di sospensione la pagliacciata in aula della Camera con il lenzuolo da fantasma. Scambiare una seduta parlamentare per una festa di Halloween da “dolcetto e scherzetto” è stata una goliardata giustamente sanzionata dall’ufficio di presidenza di Montecitorio. Magi sospeso per due turni per il fantasma. Nello specifico, l’ufficio di presidenza della Camera, ha deciso due giorni di interdizione dai lavori parlamentari per il deputato e segretario di PiĂą Europa Riccardo Magi che il 14 maggio, entrò in Aula vestito da fantasma (con un lenzuolo bianco addosso) per protestare sui referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Magi sospeso dalla Camera per la pagliacciata del fantasma in aula, ora fa il martire: “Che amarezza” (video)

