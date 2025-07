Strage Corinaldo ex fidanzata Cavallari rintracciata | sarebbe estranea alla fuga

La tragica vicenda di Corinaldo si arricchisce di nuovi sviluppi: l'ex fidanzata di Cavallari è stata rintracciata e si dichiara estranea alla fuga. Il patrigno del ricercato, presente al momento della scomparsa, ha spiegato le difficoltà nel gestire il giovane e ha richiesto un supporto più incisivo delle forze dell'ordine. Una situazione complessa che solleva molte domande sul ruolo delle persone coinvolte e sulla sicurezza in questa drammatica vicenda.

Il patrigno del ricercato, presente al momento della scomparsa, ha spiegato che lui e la sua famiglia non sono in grado di gestire il giovane. "Mi sembrava giusto essere affiancati da un poliziotto, qualcuno, almeno in borghese o in divisa, che ci seguisse", ha sostenuto al Tgr Rai dell'Emilia Romagna, sottolineando che "non ci si può fidare". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Strage Corinaldo, ex fidanzata Cavallari rintracciata: sarebbe estranea alla fuga

In questa notizia si parla di: strage - corinaldo - fidanzata - cavallari

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro” - Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita.

Andrea Cavallari, evaso dopo la laurea, potrebbe essere già all'estero con la fidanzata https://valmisa.com/255422/ancora-irreperibile-condannato-per-la-strage-di-corinaldo… Vai su X

Ancora in fuga Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la #strage di #Corinaldo ed evaso dopo un permesso premio per potersi laureare all'Università di Bologna. Irreperibile anche la fidanzata. A prenderlo al carcere bolognese della Dozza, giovedì sc Vai su Facebook

Corinaldo: rintracciata la ex fidanzata di Cavallari, è al lavoro; Strage di Corinaldo, l’evaso in fuga con la fidanzata. La famiglia: “Non doveva uscire senza scorta”; La fuga post-laurea di Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo. Anche la fidanzata è irreperibile.

Evaso dopo la laurea, diffusa una foto di Andrea Cavallari. Rintracciata la fidanzata, sarebbe estranea alla vicenda - La Procura di Bologna ha autorizzato la diffusione di una foto recente di Andrea Cavallari, 26enne evaso dal 3 luglio, dopo essersi laureato in Scienze Giuridiche. Lo riporta gazzettadiparma.it

Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea, si indaga per favoreggiamento: diffusa una nuova foto del 26enne, rintracciata la fidanzata - Oltre al fascicolo per evasione, a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì 3 luglio 2025, la Procura di Bologna ... Riporta corriereadriatico.it