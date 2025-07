Von der Leyen | ‘sostegno della Cina alla Russia crea insicurezza in Europa’

Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la Plenaria di Strasburgo.

Meloni e Macron si schierano ancora con von der Leyen e contro Putin: “Ue più sovrana e sostegno incrollabile all’Ucraina” - Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron riaccendono la fiamma dell'unità europea, schierandosi al fianco di Ursula von der Leyen contro Putin e a sostegno dell'Ucraina.

Nel corso di una seduta plenaria del Parlamento Europeo, l’eurodeputata spagnola Irene Montero ha soprannominato la presidente della Commissione Europea “Ursula Bomb der Leyen”, criticandola per aver espresso sostegno all’attacco israeliano contro l’I Vai su Facebook

Ursula von der Leyen: non possiamo accettare sostegno della Cina alla Russia; Ursula von der Leyen: “Non possiamo accettare sostegno della Cina alla Russia”; Ue, 1 altro mld a Zelensky. Trump: Deluso da Putin, manderemo altre armi all'Ucraina - Zelensky impone sanzioni a 5 società cinesi.

Ursula von der Leyen: "Non possiamo accettare sostegno della Cina alla Russia" - (Agenzia Vista)i Strasburgo, 08 luglio 2025 “Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le future relazioni Ue- Da msn.com

Ue, Ursula von der Leyen avverte la Cina: servono regole eque e più rispetto - Alla plenaria del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen ha delineato le sfide e le opportunità nei rapporti con la Cina, sottolineando la necessità di un equilibrio economico e di regole eque per l ... Riporta milanofinanza.it