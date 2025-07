Germania leader AfD Chrupalla con Putin | Riaprire gasdotto Nord Stream 1 e 2 e riprendere forniture di gas dalla Russia per salvare economia

In un contesto di tensioni energetiche e geopolitiche, il leader dell'AfD in Germania, Chrupalla, propone una strategia audace: riaprire i gasdotti Nord Stream 1 e 2 e riprendere le forniture di gas dalla Russia per salvaguardare l’economia tedesca. Tuttavia, avverte sui rischi di affidarsi troppo agli Stati Uniti, che potrebbero finire per dominare le risorse energetiche russe. La sua visione apre un dibattito cruciale sul futuro energetico dell’Europa.

Chrupalla ha anche messo in guardia su possibili scenari futuri: “Eventuali accordi con gli Stati Uniti potrebbero portare a una situazione in cui gli americani diventerebbero gli operatori delle forniture di gas russo, traendone i maggiori benefici” Il leader del partito tedesco Alternativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Germania, leader AfD Chrupalla con Putin: “Riaprire gasdotto Nord Stream 1 e 2 e riprendere forniture di gas dalla Russia per salvare economia”

In questa notizia si parla di: leader - chrupalla - forniture - germania

Germania, l’Spd batte di stretta misura l’estrema destra nel Brandeburgo; Alice Weidel sarà la candidata di AfD come cancelliere di Germania; Russlandversteher | La lunga lista degli utili idioti europei di Vladimir Putin.

Germania, la procura indaga sui cori dei giovani dell’Afd: «Deportiamoli tutti» - MSN - I membri dell’organizzazione giovanile hanno intonato frasi come «Hey, ci siamo, deportiamoli tutti! Come scrive msn.com

Il co-leader dell'AfD Tino Chrupalla sarà all'insediamento di Trump lunedì - Euronews - leader dell'AfD Tino Chrupalla parteciperà all'inaugurazione di Trump, mentre Alice Weidel resterà in Germania per la campagna elettorale. Riporta it.euronews.com