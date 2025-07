massa ricorda il suo eroe stefano paolicchi caduto 32 anni fa in somalia

Ogni primo luglio, Massa si ferma per ricordare il suo eroe, Stefano Paolicchi, caduto 32 anni fa in Somalia. Un gesto di gratitudine e rispetto che rinnova il legame profondo tra la città e il valoroso sergente maggiore incursore paracadutista. La memoria di Stefano, insignito della medaglia d’oro al valor militare, vive nei cuori di tutta la comunità , pronti a custodire il suo esempio di coraggio e sacrificio. Una storia che continuerà a ispirare le future generazioni.

Marina di Massa, 8 luglio 2025 – A distanza di trentadue anni dalla morte di Stefano Paolicchi, come ogni prima domenica di luglio tutti sull’attenti nella piazza che Massa ha intitolato a un suo valoroso caduto per ricordare un vero eroe insignito con la medaglia d’oro al valor militare alla memoria. A onorare il sergente maggiore incursore paracadutista, che il 2 luglio 1993 a Mogadiscio prima di cadere a terra e non rialzarsi piĂą, ferito dai colpi dell’imboscata tesa dai miliziani somali, continuò a combattere per liberare gli altri militari italiani accerchiati, c'erano i rappresentanti di Provincia e Comune, quelli militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it