Chi era il ragazzo risucchiato dall' aereo a Orio

Tragedia all’aeroporto di Orio al Serio: il 35enne Andrea Russo, con un passato difficile alle spalle, è l’uomo che ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dall’aereo in fase di sosta. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire le cause di questa drammatica vicenda, che ha lasciato senza parole tutta la comunità bergamasca. Una vicenda che scuote profondamente e lascia molte domande ancora senza risposta.

Proseguono ininterrottamente le indagini da parte degli inquirenti per far luce sulla tragedia avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 8 luglio, all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio: è Andrea Russo, 35enne con alle spalle una vita difficile, ad aver perso la vita in modo drammatico dopo essersi gettato nel motore acceso di un velivolo in sosta lungo una delle piste dell'aeroscalo. Stando alle poche notizie filtrate finora, anche perché il lavoro degli investigatori è tutt'altro che concluso, sembrerebbe quindi di poter parlare di un gesto volontario, anche se non si esclude che l'uomo, dopo aver raggiunto la pista, sia stato risucchiato dal motore in funzione accanto al quale stava passando.

#Bergamo Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza, all'aeroporto di #Orio. Voli sospesi. A provocare l'incidente probabilmente un inconveniente sulla via del rullaggio. Accertamenti della polizia in corso.

