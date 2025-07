Mont’Alfonso sotto le stelle 2025 il programma completo dai The Kolors a Fiorella Mannoia

Preparati a vivere un'estate indimenticabile tra musica e teatro con Mont’Alfonso sotto le stelle 2025! Dal 17 luglio al 23 agosto, il suggestivo festival toscano trasforma le antiche fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano in un palcoscenico di emozioni. Dai The Kolors a Fiorella Mannoia, il programma promette spettacoli straordinari. Scopri tutti i dettagli, i biglietti e le novità di questa straordinaria rassegna culturale. Non lasciarti sfuggire questa magia!

Il ricco programma, i biglietti e tutte le info del festival toscano Mont’Alfonso sotto le stelle, che unisce musica e teatro nel cuore delle Alpi Apuane. Musica, teatro ed eventi in antiche fortezze e scorci secolari delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano per Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che dal 17 luglio al 23 agosto 2025 porterà nel cuore della Garfagnana artisti del calibro di Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini, Angelo Branduardi, Cristiano De André, The Kolors, Maurizio Lastrico, Filippo Graziani, Abbadream, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero, Andrea Satta e Francesco Repice. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Mont’Alfonso sotto le stelle 2025, il programma completo, dai The Kolors a Fiorella Mannoia

