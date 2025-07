LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO FESTEGGIA IL SUCCESSO E LE NOVITÀ IN ARRIVO

"La Volta Buona" di Caterina Balivo si conferma un grande successo, regalando al pubblico momenti di intrattenimento e riflessione. Con ascolti in crescita e nuovi progetti all’orizzonte, la conduttrice esprime tutta la sua soddisfazione e entusiasmo. Un risultato che premia il talento e l’impegno di un programma capace di illuminare le ore più delicate del pomeriggio. E il meglio deve ancora arrivare: preparatevi alle novità che da settembre rivoluzioneranno la scena televisiva.

“La Volta Buona” è in onda fino a venerdì con il meglio di questa stagione e da settembre tornerĂ con le nuove puntate. Caterina Balivo non nasconde la soddisfazione per gli ascolti. Siamo molto contenti del successo, sono ore nel pomeriggio molto importanti ma anche molto difficili per il nostro che è un programma che si accende come ultimo rispetto agli altri. Così la popolare conduttrice di Rai1, scelta con lungimiranza da Fabrizio Del Noce nel 2003 tra i nuovi volti del daytime dell’ammiraglia e confermata da tutti i suoi successori, intervistata da Il Tempo. L’edizione 20252026 de “La Volta Buona” partirĂ lunedì 8 settembre, come sempre alle 14 su Rai1 subito dopo il Tg1 di pranzo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO FESTEGGIA IL SUCCESSO E LE NOVITĂ€ IN ARRIVO

