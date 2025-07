Piantedosi respinto dalla Libia insieme al commissario Ue Brunner | Persone non gradite

In un episodio di tensione diplomatica senza precedenti, la delegazione europea, composta dai ministri dell’Interno di Italia, Malta e Grecia e guidata dal commissario Magnus Brunner, è stata respinta all’aeroporto di Bengasi e dichiarata "persona non gradita". Un gesto che suscita forte preoccupazione per le relazioni internazionali e la gestione degli accordi migratori, sollevando interrogativi sulla stabilità e il rispetto reciproco tra le parti coinvolte. Secondo il Viminale si tratta di...

La delegazione del Team Europe, che includeva i ministri dell’Interno di Italia, Malta e Grecia, è stata fermata all’aeroporto di Bengasi e dichiarata “persona non gradita”. L’incidente ha coinvolto il commissario europeo per gli Affari interni e l’Immigrazione, Magnus Brunner, il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi, e i rispettivi colleghi Makis Voridis per la Grecia e Byron Camilleri per Malta. Secondo il Viminale si tratta di un’incomprensione di natura protocollare. In un comunicato stampa rilasciato dal governo di stabilità nazionale, quello che controlla la Libia orientale, e firmato dal primo ministro Osama Saad Hammad, viene spiegato che la visita a a Bengasi sarebbe avvenuta “in violazione di tutte le norme diplomatiche e le convenzioni internazionali”, con “comportamenti che rappresentano una totale mancanza di rispetto per la sovranità libica e in violazione delle leggi libiche e la mancata osservanza delle procedure organizzate per l’ingresso e la residenza dei diplomatici stranieri e di quanto previsto dalla circolare emanata dal Governo Libico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piantedosi respinto dalla Libia insieme al commissario Ue Brunner: “Persone non gradite”

