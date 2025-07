Enrico Bartolini la moglie Roberta Morise ex di Carlo Conti e le 14 stelle Michelin | chi è il secondo chef più stellato al mondo

Il 2025 si preannuncia come l'anno di Enrico Bartolini, il maestro toscano con ben 14 stelle Michelin, il secondo chef più stellato al mondo. Dopo un felice momento personale, tra nozze con Roberta Morise e l’attesa del loro secondo figlio, lo chef si prepara ad aprire un nuovo prestigioso ristorante a Roma, un ambizioso progetto di Allianz che sicuramente lascerà il segno nel panorama della cucina internazionale.

Il 2025 è l'anno di Enrico Bartolini. Lo chef toscano vive un momento d'oro nella vita privata (fresco di nozze con la conduttrice Roberta Morise, dalla quale aspetta il secondo figlio) ma soprattutto in campo professionale. Lo chef italiano con più stelle Michelin all'attivo (quattordici in tutto) e secondo al mondo sta per aprire un nuovo ristorante di alta cucina a Roma, un progetto di Allianz sotto l'egida di Enrico Bartolini che lo vedrà lavorare con lo chef colombiano Juan Camilo Quintero. Una scommessa gastronomica che potrebbe portare a Bartolini la 15esima stella Michelin. Come ha ottenuto 14 stelle Michelin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enrico Bartolini, la moglie Roberta Morise (ex di Carlo Conti) e le 14 stelle Michelin: chi è il secondo chef più stellato al mondo

Roberta Morise diventerà mamma per la seconda volta Dopo la nascita del piccolo Gianmaria, la showgirl e il suo compagno e chef Enrico Bartolini aspettano il secondo figlio: la famiglia si allargherà con l’arrivo di Enea #Verissimo Vai su Facebook

