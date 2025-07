Borsa | il rinvio sui dazi spinge l' Europa Parigi +0,56%

Le borse europee reagiscono positivamente al rinvio sui dazi annunciato dal presidente USA Donald Trump, che prolunga l’incertezza fino all’1 agosto. Parigi registra un progresso dello 0,56%, Londra e Francoforte seguono a breve distanza, mentre Madrid resta stabile. Questa decisione attenua le tensioni commerciali e ridona fiato ai mercati. La stabilità economica internazionale sembra più vicina, offrendo nuove speranze per gli investitori e le imprese europee.

Le Borse europee chiudono la seduta in rialzo dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha prorogato all'1 agosto la scadenza entro la quale entreranno in vigore i dazi bilaterali. Parigi ha guadagnato lo 0,56%, Londra lo 0,54%, Francoforte lo 0,56% e Madrid si è fermata appena sopra la parità (+0,03%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: il rinvio sui dazi spinge l'Europa, Parigi +0,56%

