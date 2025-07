I negoziati su Gaza e il sisma che scuote il Medio oriente

A Gaza, i negoziati per un cessate il fuoco sembrano avvicinarsi a una svolta, con notizie positive che emergono dai vertici internazionali. Secondo il Times of Israel, dopo l’incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca, si sarebbe raggiunta un’ampia intesa, con i leader concordi sull’80-90% dei termini della tregua. Tuttavia, il timore di ulteriori complicazioni e tensioni rimane, mentre la regione affronta anche le conseguenze di un devastante sisma che scuote il Medio Oriente.

I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza sembrano procedere in modo positivo. Così titola il Timesofisrael: “Israele afferma che la svolta sui colloqui di Gaza è vicina dopo l’incontro tra Trump e Netanyahu”. Il sottotitolo recita, che secondo i funzionari israeliani, nella cena alla Casa Bianca i due leader “hanno concordato l’80-90% dei termini della tregua”. Sempre nel sottotitolo si legge che Israele “insiste sulla distruzione totale di Hamas”, che evidentemente è parte di quel che rimane in sospeso, come divergenze restano “sui meccanismi di attuazione del cessate il fuoco, in particolare sulle clausole relative al ritiro dell’IDF e agli aiuti umanitari”, che Hamas vorrebbe non siano monopolizzati dalla Gaza Humanitarian Foundation, l’organismo umanitario genocida che li gestisce attualmente (sono piĂą di 700 i palestinesi uccisi dai soldati israeliani e dalla sicurezza della GHF mentre cercavano di ricevere gli aiuti). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I negoziati su Gaza e il sisma che scuote il Medio oriente

