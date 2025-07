Roma evade dai domiciliari per smontare fanali e rubare pezzi d’auto | 39enne nei guai

Roma si trova ancora una volta al centro di un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza urbana. Un uomo di 39 anni, evaso dai domiciliari, è stato catturato mentre smontava i fanali e pezzi di auto in sosta nel tentativo di commettere furti. La vicenda solleva domande sulla prevenzione e la tutela dei cittadini: come possiamo tutelarci meglio da simili azioni criminali?

