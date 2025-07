Elisabetta Canalis vacanza da sola con la figlia | spunta l’ex marito e accende il gossip

Elisabetta Canalis sceglie di trascorrere una vacanza solitaria con la sua adorabile figlia Skyler Eva a Bonifacio, in Corsica, un paradiso di mare e natura. Ma il sorprendente incontro con l’ex marito, il chirurgo Brian Perri, ha acceso il gossip e riacceso le speranze dei fan. Tra sussurri di riconciliazione e ricordi di un amore passato, questa estate promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Elisabetta Canalis è stata avvistata tra le strade di Bonifacio, bellissima località turistica della Corsica, insieme alla figlioletta Skyler Eva e nientemeno che. il suo storico ex, il chirurgo Brian Perri. Inutile dire che i fan della coppia, separata ufficialmente da un paio di anni, hanno iniziato subito a sperare in un riavvicinamento, complice la calda estate 2025. Ma alla luce del bel rapporto che lega i due ex coniugi, che hanno consapevolmente scelto di mantenere un dialogo aperto e costruttivo per seguire da vicino il percorso di crescita della loro figlia, questa presenza inaspettata fa pensare anche semplicemente alla voglia della bimba di trascorrere dei bei momenti con il padre.