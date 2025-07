Assegnazioni provvisorie docenti e ATA ci siamo | mercoledì 9 luglio alle 15 | 00 la firma sul contratto 2025-2028

È arrivato il momento atteso: dopo settimane di negoziati intensi, il rinnovo del CCNI sulle assegnazioni provvisorie per docenti e ATA si avvicina alla conclusione. Mercoledì 9 luglio alle 15:00, si terrà l'incontro decisivo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in cui verrà firmato ufficialmente il nuovo contratto per il triennio 2025-2028. Restate sintonizzati, perché si apre un nuovo capitolo per il personale scolastico italiano.

