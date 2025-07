Educazione sessuale a scuola? Per Valditara solo con il permesso dei genitori Ma la proposta di legge divide gli esperti

Mentre il Parlamento si confronta sulla proposta di legge di Valditara, che prevede l’educazione sessuale a scuola solo con il consenso dei genitori, cresce il timore che i giovani apprendano la sessualità attraverso fonti non affidabili come internet e pornografia. Ludovico Abbaticchio mette in guardia: è urgente trovare un equilibrio che protegga i diritti dei ragazzi e garantisca un’educazione informata e responsabile. La discussione è ancora aperta, ma l’importanza di intervenire subito è evidente.

«Mentre il Parlamento discute, i nostri ragazzi apprendono la sessualità dal porno e con un click sul proprio cellulare». È l’allarme lanciato da Ludovico Abbaticchio, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, durante le audizioni alla Commissione Cultura della Camera sul disegno di legge promosso dal ministro Giuseppe Valditara per normare l’educazione sessuale e affettiva a scuola. Il ddl n. 2423, approvato in Consiglio dei Ministri il 30 aprile e ora all’esame in Parlamento, introduce l’obbligo del consenso informato scritto da parte dei genitori per tutte le attività scolastiche legate alla sfera affettiva e sessuale. 🔗 Leggi su Open.online

