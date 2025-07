Infortunio Sinner brutte notizie per il campione | cosa succede

dopo, l’annuncio di un infortunio ha lasciato tutti senza parole, mettendo in dubbio la partecipazione del campione ai prossimi match. Con Wimbledon sotto i riflettori, le sorti di Sinner sono al centro di un’attenzione crescente, mentre tifosi e addetti ai lavori cercano di capire cosa riserva il futuro per il talento italiano. La suspense è palpabile: cosa succederà ora?

Wimbledon si trova al centro dell'attenzione per le condizioni di Jannik Sinner, dopo che un improvviso annuncio ha cambiato il programma della giornata. Tutto era organizzato per una sessione di allenamento cruciale nel pomeriggio di martedì, ma la notizia della cancellazione ha suscitato non poche preoccupazioni. Darren Cahill, allenatore e commentatore tecnico ESPN, aveva inizialmente rassicurato: «Jannik si allena alle 16». Tuttavia, poco dopo è arrivato il cambio di programma, aumentando le incertezze sulle reali condizioni del numero uno del ranking mondiale. L'annullamento dell'allenamento è giunto dopo una notte agitata, seguita a una caduta durante il match degli ottavi contro Grigor Dimitrov.

