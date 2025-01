Lanazione.it - Studiare sia un diritto di tutti

Firenze, 26 gennaio 2025 – Un annoso problema quello dell’ascensore sociale per i figli di famiglie svantaggiate da un punto di vista economico e di istruzione. Esistono fior di studi negli ultimi decenni che mostrano come esista una vera e propria barriera che impedisce ai figli di andare molto oltre il titolo di studio dei genitori. Lo confermano anche le rilevazioni del report 2024 dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Solo il 10% dei figli di genitori con il diploma di terza media riesce a ottenere la laurea. Il 37% non arriva nemmeno alla maturità. La famiglia di origine ha ancora un peso molto rilevante – troppo rilevante – sulle probabilità di successo a scuola e negli studi. Un pesante motivo di disuguaglianza che non si riesce a scalfire nel nostro Paese: chi parte con svantaggi significativi non ottiene nonostante il merito la possibilità di proseguire negli studi.