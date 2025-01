Quifinanza.it - Stone Island apre il nuovo flagship store a Parigi nel cuore di Rue St. Honoré

inaugura il suoa Rue St.233, neldel primo arrondissementno. La location, racchiusa in un palazzo in stile Haussmann, si estende su oltre 200 metri quadrati e rappresenta un esempio perfetto dell’attenzione del brand per la ricerca e la sperimentazione. Lo spazio riflette il retail concept globale sviluppato insieme a OMA/AMO, mettendo in evidenza l’uso di materiali all’avanguardia e le collaborazioni con alcuni dei migliori designer internazionali.Il design dellofonde il rispetto per il carattere storico dell’edificio con elementi distintivi che ormai contraddistinguono i negozi diin tutto il mondo. L’ampio lucernario che inonda gli spazi di luce naturale e la facciata incorniciata in metallo nero ne sottolineano il carattere contemporaneo.