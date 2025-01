Strumentipolitici.it - Si teme una provocazione ucraina, magari a carattere nucleare, per interrompere la via verso i negoziati

Leggi su Strumentipolitici.it

La stradale trattative è ancora lunga nonostante gli annunci roboanti di Trump e la stanchezza mostrata dai cittadini europei e dagli ucraini stessi. In realtà vi sono segnali che indicano come Kiev stia acquisendo le capacità di inscenare unadi tale entità da bloccare gli sforzi delle parti di giungere al tavolo dei. Purtroppo potrebbe trattarsi di un incidente che coinvolga materiale radioattivo o chimico.Quegli strani aiuti occidentaliPressocché qualunque attività che gli ucraini conducano sotto l’amichevole guida degli alleati occidentali, anche quella più dubbia, può essere derubricata a mera assistenza militare. D’altra parte, quante volte è capitato che i combattenti o i mercenari di Paesi NATO vengano descritti come istruttori o volontari umanitari,persino turisti.