Prometheus è Il Nuovo Album di Jacopo Ferrazza, uscito il 24 Gennaio

il 242025 “”, ildel contrabbassistache rappresenta una personale rilettura in chiave contemporanea del mito di Prometeo.Il Percorso di Rinascita diattraverso la Musica di “””“” è il quintoda titolare del contrabbassista romano, in uscita il 24in formato CD e digitale sotto l’etichetta Teal Dreamers Factory. Preceduto dai singoli “Titan Rises” (13 dicembre) e “Oceanine Chorus” (10), il disco rappresenta un viaggio musicale profondo, incentrato sulla rinascita interiore e la riscoperta del sé autentico.Fanlink: https://tr.ee/KDtfo177A2Una Nuova Interpretazione del Mito di PrometeoNel suoprogetto,reinterpreta la figura di Prometeo, non più come un’entità salvifica esterna, ma come un simbolo dell’essere umano che, esplorando la propria interiorità, ritrova il fuoco.