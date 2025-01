Biccy.it - Prestes sul cellulare di Spolverato: “Cosa mi hanno detto gli autori”

Pochi giorni dopo il suo rientro in Spagna, Lorenzotornato al Grande Fratello è stato messo con le spalle al muro da Helena, che aveva già capito tutto sulgate. La modella brasiliana in quell’occasione ha accusato il coinquilino di aver guardato un, ma lui ha giurato di no, ha negato con forza. Peccato però che giovedì scorso dopo essere stato smascherato da Luca Calvani, Lorenzo abbia ammesso tutto in diretta: “Sì Alfonso è successo, ma per pochissimo tempo. Di chi era il? Del ragazzo che era venuto in camera d’hotel a riempirmi la vasca da bagno“.Sì, il guru delle vasche da bagno. Comunque noi crediamo a tutto quello che haLorenzo Pinocchiato.E dopo il guru della modaIL GURU DELL’HOTEL #GrandeFratello pic.twitter.com/oQGVFg6Hfs— gia? (@sowhatjjk) January 23, 2025Helenaha parlato delgate in confessionale.