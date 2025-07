Ciserano capannone trasformato in discarica abusiva | scattano sequestro e denunce

A Ciserano, un capannone di circa 700 mq è stato sequestrato dai Carabinieri di Treviglio per aver ospitato una discarica abusiva, alimentata da rifiuti speciali, elettrodomestici e sostanze pericolose destinati al mercato africano. L’operazione ha portato anche a denunce e alla scoperta di irregolarità come lavoratori in nero e locali non conformi alle norme. La situazione evidenzia una grave minaccia ambientale e sociale, e le indagini continuano per fare luce su questa attività illecita.

Ciserano (Bergamo), 5 luglio 2025 - Rifiuti speciali, elettrodomestici e sostanze pericolose: ecco cosa hanno trovato a Ciserano i carabinieri della Compagnia di Treviglio all’interno di un capannone trasformato in una discarica per rifornire il mercato africano. Tra le irregolarità, anche lavoratori in nero e locali non a norma. Il cuore dell’attività si è concentrato su un capannone di circa 700 mq, utilizzato come centro illecito di raccolta e cernita di rifiuti pericolosi e non, in totale assenza di autorizzazioni. Al suo interno sono stati rinvenuti elettrodomestici fuori uso, televisori, frigoriferi contenenti sostanze pericolose, pneumatici e materiali non bonificati, accumulati verosimilmente per essere rivenduti nel mercato africano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciserano, capannone trasformato in discarica abusiva: scattano sequestro e denunce

In questa notizia si parla di: ciserano - capannone - trasformato - discarica

In un immobile a Ciserano ritrovati rifiuti anche pericolosi, come elettrodomestici fuori uso, destinati al mercato africano. Al titolare sanzioni per oltre 34mila euro

