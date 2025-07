Mobilitazione anti-sfratti a Brescia salvate quattro famiglie | Ma l’emergenza resta

Una mobilitazione coraggiosa a Brescia ha salvato quattro famiglie dallo sfratto, dimostrando che l’unità e la determinazione possono fare la differenza. Tuttavia, l’emergenza abitativa persiste, richiedendo un’attenzione continua e interventi strutturali. La lotta contro lo sfratto non si ferma qui: è il momento di agire con decisione per garantire un diritto fondamentale a tutti.

Brescia – Una mobilitazione straordinaria conclusa con quattro esecuzioni di sfratti bloccati. Sono state decine gli attivisti coinvolti da associazione Diritti per tutti, per una mattinata, quella di giovedì, che vedeva un programma fitto di sfratti, con anche l'impiego delle forze dell'ordine. Al di là della cronaca delle singole vicende, sullo sfondo resta la crisi abitativa che riguarda anche Brescia e che ha diverse declinazioni: l'impossibilità di trovare un appartamento in locazione con affitti sostenibil i, la cronica insufficienza nell' offerta pubblica di alloggi, la mancanza di manutenzione e di condizioni dignitose nelle case popolari.

