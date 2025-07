Un’altra vittima a Sollicciano muore a 57 anni nella cella rovente Non aveva neanche un ventilatore

Un'altra vittima si aggiunge alla lunga lista delle tragedie di Sollicciano. Un detenuto austriaco di 57 anni, morto in circostanze ancora da chiarire, è stato trovato senza vita nella sua cella, probabilmente a causa del caldo insopportabile e della mancanza di ventilazione. La minaccia del colpo di calore si unisce alle criticità di un sistema carcerario che chiede urgentemente interventi. La morte di questa persona solleva nuovamente il velo su un problema troppo a lungo ignorato.

Firenze, 5 luglio 2025 – Potrebbe essere stato il caldo soffocante che attanaglia le celle, ma anche se non fosse questa la causa - lo stabilirà l'autopsia disposta dal magistrato di turno Lucia D'Alessandro - l'annoso problema resta: l'inferno Sollicciano ha fatto un'altra vittima. Il decesso è avvenuto ieri mattina, la vittima è un detenuto austriaco di 57 anni che era entrato da pochi giorni. Soggetto problematico - come aveva anche dimostrato dando in escandescenze nell'udienza di convalida del provvedimento, la settimana scorsa -, tanto che probabilmente non era il penitenziario la struttura più idonea ad accoglierlo.

