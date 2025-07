Morta nel bosco l’ombra del pirata | investita sbalzata a terra e non soccorsa

Un mistero avvolge la tragica morte di Franka Ludwig, trovata senza vita nel bosco di Firenze. La scena, segnata da un investimento e da un’assenza di soccorsi, solleva più domande che risposte. Con l’autopsia in programma, si attende di scoprire se si tratti di un incidente, o qualcosa di più sinistro. La verità si farà luce nelle prossime ore, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Firenze, 5 luglio 2025 – Investita, sbalzata a terra e non soccorsa. E' questa l'ipotesi che sta prendendo sempre più corpo alla luce della prima ricognizione esterna sul corpo della 52enne di origini tedesche Franka Ludwig e all'acquisizione dei primi elementi investigativi da parte dei carabinieri. Ma da mercoledì prossimo, il giorno dell'affidamento dell'incarico per l'autopsia da parte del pubblico ministero Andrea Cusani al medico legale, il mistero di Castagno d'Andrea dovrebbe diventare un po' meno intricato. La procura ha infatti raggiunto i genitori della donna (rappresentati dagli avvocati Margherita Pala e Mario Taddeucci Sassolini) e li ha "avvisati" dell'accertamento tecnico irripetibile necessario a capire causa, modalità e anche epoca della morte della 52enne.

