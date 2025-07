Muore dopo un calvario di 77 giorni in ospedale Era forte abbiamo sperato

La storia di Andrea Rateni, un uomo forte e pieno di speranza, si è conclusa dopo un lunghissimo calvario di 77 giorni in ospedale. Un tragico incidente sulla rotatoria di Masiano lo aveva gravemente ferito, lasciando tutti senza parole. Nonostante l’amore e la solidarietà che gli sono stati dedicati, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile. La sua vita, seppur breve, rimarrà un esempio di resilienza e coraggio.

Masiano (Pistoia), 5 luglio 2025 – Non ce l'ha fatta purtroppo Andrea Rateni. Dopo un calvario in ospedale di 77 giorni, il suo cuore ha cessato di battere ieri mattina. Troppo gravi le ferite che aveva riportato il 19 aprile scorso nell' incidente sulla rotatoria per Masiano, sulla variante di Bonelle, quando a bordo del suo scooter era stato sbalzato sull'asfalto nell'impatto con un'auto. Avrebbe compiuto 52 anni il 9 luglio. Originario di Casenuove di Masiano, Rateni, che aveva lavorato come falegname e mobiliere per un'azienda quarratina, era molto conosciuto nella frazione, dove ha sempre vissuto la sua famiglia, e nel territorio vicino.

