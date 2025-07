Bocelli sull’Alpemare | Potrei anche venderlo troppe regole stringenti

La famiglia Bocelli, protagonista del panorama marittimo di Forte dei Marmi, sorprende con una dichiarazione che fa tremare gli investitori: “Non solo non siamo interessati a nuovi acquisti, ma potremmo anche vendere l’Alpemare.” Tra voci di possibili acquisizioni e un futuro ancora tutto da scrivere, la domanda sorge spontanea: cosa riserva il destino di questo storico stabilimento? Il mare, infatti, può sempre cambiare rotta…

Forte dei Marmi (Lucca), 5 luglio 2025 – “Non solo al momento non siamo interessati a nuovi acquisti, ma siamo pronti pure a vendere l’Alpemare ”. Dichiarazione sintetica ed esplosiva da parte della famiglia Bocelli dopo il rincorrersi di voci su un presunto contatto per rilevare una terza concessione dopo l’investimento iniziale del 2016 con la ripartenza dell’Alpemare e l’allargamento del fronte spiaggia nel 2024 con il confinante bagno Italia. “La famiglia Bocelli – è testualmente il contenuto della nota diramata a La Nazione – fa sapere che: non solo non ha alcuna intenzione di acquisire ulteriori stabilimenti balneari a Forte dei Marmi ma, considerando la regolamentazione legislativa del settore, sempre più impegnativa, cangiante e stringente, cui dover fare costantemente fronte, non esclude la possibilità, in futuro, di cedere alle offerte dei tanti soggetti internazionali (da multinazionali del turismo ad asset immobiliari) interessati appunto all’acquisto del beach club Alpemare. 🔗 Leggi su Lanazione.it