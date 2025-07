Saldi estivi | ecco quanto spenderà mediamente ogni lombardo e cosa c’è dietro questo numero

I saldi estivi sono alle porte e i lombardi si preparano a spendere circa 224 euro in media ciascuno, contribuendo a un investimento complessivo di mezzo miliardo di euro solo in Lombardia. Questa cifra riflette non solo l’entusiasmo per le occasioni di shopping, ma anche l’importanza di un settore che movimenta l’economia regionale. Ma cosa c’è dietro a questi numeri? Scopriamolo insieme.

MILANO – I lombardi spenderanno mezzo miliardo per i saldi estivi. La stima è di Confcommercio Lombardia e Federazione Moda Italia sulla base delle previsioni nazionali elaborate dall’Ufficio studi di Confcommercio Imprese per l’Italia che calcolano una spesa complessiva a livello nazionale di 3,3 miliardi. Gli sconti di fine stagione inizieranno oggi e proseguiranno per i prossimi sessanta giorni. “I saldi – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti – hanno due alleati: il digitale, da intendersi non come sostituto del negozio fisico, della relazione e dell’esperienza, ma come booster promozionale, e i flussi turistici che interessano la Lombardia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saldi estivi: ecco quanto spenderà mediamente ogni lombardo (e cosa c’è dietro questo numero)

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - ecco - spenderà

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Al via i saldi: domani, sabato 5 luglio, in Liguria iniziano i 45 giorni di sconti che finiranno il 18 agosto. Gratis le isole azzurre e le blu area per i primi due weekend, per incentivare gli acquisti. E, come ogni anno, non mancano le polemiche: la data d’inizio dei ri Vai su Facebook

Saldi estivi: ecco quanto spenderà mediamente ogni lombardo (e cosa c’è dietro questo numero); Saldi estivi 2025: ecco quanto spenderà ogni piemontese; Partono i saldi estivi: ecco quanto spenderà in media una famiglia.