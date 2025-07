DIRETTA Mondiale per Club Palmeiras-Chelsea | Segui la cronaca LIVE

Segui in diretta live la grande sfida mondiale tra Palmeiras e Chelsea, un incontro carico di emozioni e qualità che promette spettacolo. Dopo le eliminazioni delle italiane, questa gara rappresenta un’occasione imperdibile per i tifosi di tutto il mondo di scoprire chi si aggiudicherà un posto in semifinale. Preparati a vivere ogni momento con passione e suspense — il calcio internazionale non aspetta!

Dopo il primo quarto di finale, ecco la seconda gara in programma per il Mondiale per Club, ormai orfano delle italiane eliminate Il Fluminense di Renato Portaluppi, che ha eliminato l' Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0, o l' Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha fatto fuori la corazzata Manchester City di Pep Guardiola, attendono la vincente del secondo quarto di finale in programma per la competizione. Si scontrano il Palmeiras e il Chelsea. I brasiliano dell'allenatore Abel Ferreira sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato nel turno precedente i connazionali del Botafogo grazie alla rete di Paulinho al minuto 100 del primo tempo supplementare.

