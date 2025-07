Doppio addio al Napoli scossone nelle ultime ore | i nomi

Le ultime ore portano un doppio addio al Napoli, scuotendo il cuore dei tifosi e aprendo nuovi scenari di mercato. Con il direttore sportivo Manna alle prese con numerosi nomi e rientri dai prestiti, la rosa azzurra si prepara a cambiare volto. La sfida sarà trovare sistemazioni stabili per alcuni giocatori, mentre la possibilità di nuovi colpi si fa sempre più concreta. Resta da scoprire come questa rivoluzione influenzerà le sorti della squadra.

