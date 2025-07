Ginnastica artistica Treviolo sul gradino più alto del podio a Rimini Ori anche per Testa e Nicoli

Un trionfo che fa brillare Treviolo e il panorama della ginnastica artistica italiana! Ai Campionati nazionali Silver di Rimini, le atlete locali hanno conquistato il podio più alto, portando a casa ori, argenti e bronzi. Un risultato straordinario frutto di impegno, talento e passione, che testimonia la crescita e la determinazione di questa disciplina. Questo successo segna solo l'inizio di un brillante percorso verso nuove sfide e vittorie.

IL TRIONFO. Campionati nazionali Silver: il titolo a squadre conquistato da Brignoli, Falardi, Maggioni e Rota. Nel bilancio «Bg» anche un argento e tre bronzi.

