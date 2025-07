Palio Gotti Drago | Incontro chiarificatore con la Tartuca nessuna nemica Il mossiere? Un po’ sopra le righe

Il Palio di Siena torna al centro dell’attenzione con un incontro chiarificatore tra il Drago e la Tartuca, segnato da tensioni e nuove rivelazioni. Il capitano Jacopo Gotti ha condiviso sensazioni inaspettate, tra cui quella di essere stato lasciato al canape e di aver percepito una possibile inimicizia. Dopo le parole dure di ieri, si apre ora un nuovo capitolo per ristabilire la fiducia e la sportività tra le contrade.

Siena, 5 luglio 2025 – A caldo le parole sono state dure. Il capitano del Drago Jacopo Gotti aveva confessato due nuove sensazioni provate la sera del Palio, quella di essere lasciato al canape e l'altra di avere una nemica. Facendo riferimento al comportamento della Tartuca durante la mossa, seppure senza citarla. «Non mi aspettavo delle cose che sono accadute al canape – le sue parole ieri mattina – ci sono rimasto male io come capitano con tutto il popolo del Drago. Non ha senso quello che è successo. Non ha senso nella logica del Palio. Si può spingere in basso ma si può fare in tanti modi».