Ilgiorno.it - Ponte per la frazione S. Pietro. Martedì la riapertura parziale

Ildi Sanriapriràma solo per il traffico leggero. La notizia è stata accolta, ovviamente, con sollievo da tutti gli abitanti delladi di Samolaco tra i quali il sindaco Livio Scaramella. Chiuso dal 9 gennaio scorso, per effettuare i rilievi del caso dopo che la ditta incaricata dei lavori aveva riscontrato delle anomalie segnalandole prontamente agli enti competenti, ildi Sanriaprirà quindi tra due giorni permettendo così di ripristinare la viabilità seppure per il solo traffico leggero. "Questa misura (la, ndr) - dice il sindaco Scaramella - punta a coniugare la sicurezza e le necessità di cittadini e attività dell’abitato, pur non potendo essere considerata una soluzione definitiva al problema, stante anche la limitatezza dei carichi".