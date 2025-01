Quotidiano.net - Paolo Di Paolo: "Promotori di sé, chiusi in una bolla. La crisi del libro in Italia è (anche) colpa dei nostri scrittori"

Roma, 26 gennaio 2025 – Che incalino i lettori è risaputo, ma che succede se a non leggere sonoi politici, gli imprenditori, gli insegnanti, i giornalisti? A lanciare l’allarme sulla terribile deriva è lo scrittoreDi, che – con una lettera di qualche giorno fa a Dagospia – è intervenuto sul dibattito inerente l’industria editoriale e la sfida sempre più complessa di promuovere la lettura, dal momento che appare "difficile fare proseliti se non si ha più fede". Calo dei lettori e la questione dell'analfabetismo funzionale "C’è una contrazione del mercato, è difficile scindere la dimensione registrata dalle statistiche di chi compra libri da quella di chi li legge, si tratta di un milione d’acquirenti in meno nel 2024. I titoli in cima alle classifiche sono oggettivamente i più venduti, ma non è detto siano i più letti, se non a livello proporzionale.