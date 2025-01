Sport.quotidiano.net - Pagelle como. Nico, altro gioiello. Fadera è una freccia. Kempf distratto sui gol subìti

BUTEZ 6 Non gli riesce il miracolo sui due gol, però non ne sbaglia una. ENGELHARDT 6,5 Gioca per la prima volta come terzino destro, con spavalderia ed efficacia. DOSSENA 5,5 Dove non ci arriva con la testa ci mette sempre la gamba, ma Lookman è troppo veloce.5,5 Retegui lo anticipa due volte e sono due gol subiti. MORENO 6 Si sacrifica e si fa ancora male. DIAO 6,5 Difficile contenerlo sulla destra, scatto bruciante, pericolo costante, ma non riesce a segnare. PERRONE 6 Dopo la capocciata con De Roon, gioca fasciato in testa, lottando su ogni palla. DA CUNHA 6 Due grandi passaggi, poi altri due sbagliati. Copre poco.7 Rapido, impensierisce più volte, un po’ pasticcione nelle conclusioni. STREFEZZA 6 Inizio da super giocatore, poi cala alla distanza e sbaglia il bis.