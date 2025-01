Ilfattoquotidiano.it - Oscar del Porno 2025, l’Italia sfonda con Valentina Nappi e Christian Clay per le miglior performance hard

In attesa della Cerimonia degliche si terranno domenica 2 marzo, al Dolby Theatre di Los Angeles, la scorsa notte sono state consegnate le statuette per un altro tipo di, sicuramente meno canonici ma più “calienti”. Agli AVN Awardsdi Las Vegas, noti come glidelha trionfato.A tenere alta la bandiera del nostro Paese nell’industria cinematografica per adulti sono stati la certezza, vincitrice della statuetta per lascena di sesso scandalosa, mentreè stato elettoattore internazionale e ha vinto anche per lascena di sesso di gruppo internazionale. Mica bruscolini.è sposata dal 2020 con Giovanni Lagnese, e stanno insieme da 16 anni. Amano passione per il cibo tanto da aver battezzato un progetto chiamato Gourmet Concerto, una “guida scomoda” e filosofica sul mondo del food.