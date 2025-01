Ilfattoquotidiano.it - Non cambieremo l’Italia senza cambiare gli italiani: milioni di analfabeti esistenziali

30dinon capiscono quel che leggono e non sanno neanche ascoltare le loro emozioni.È spaventoso: la scuola è incapace di insegnare a capire un testo a più della metà degli studenti. E rinuncia a occuparsi delle sensazioni, delle emozioni, delle passioni. Quindi non stupiamoci se poi così tantivotano per leader allucinanti e se i progressisti perpetuano un modo di fare politica che ci ha regalato 20 anni di Berlusconi e ora.Il sonno della ragione genera Musk!Che rapporto c’è tra il potere in mano a mostruosità umane e il fatto che nella scuola non sono mai entrate l’educazione sessuale e sentimentale, la comunicazione efficace, l’ascolto di sensazioni ed emozioni e neanche l’educazione respiratoria?In questi 10 anni al Fatto Quotidiano ho scritto quasi 500 articoli, cercando di portare proposte utili e concrete: taglio degli sprechi, razionalizzazione del sistema, valorizzazione delle risorse, centralità della cultura, e non sono stato il solo.