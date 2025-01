Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a I Simpson, chiude il gioco online Tapped Out

Leggi su Mistermovie.it

Dopo dodici anni di successi, Thes:Out, il popolaremobile gestionale dedicato alla famiglia, si prepara a direai fan. Il titolo, sviluppato da EA Mobile, sarà rimosso dagli store iOS e Android a partire da ottobre 2024 erà definitivamente i server a gennaio 2025, lasciando un vuoto nel cuore degli appassionati della serie.a Thes:Out, l’ultimo videodella famiglia di SpringfieldNegli anni d’oro dei, il franchise ha dato vita a una serie di titoli iconici, come il celebre arcade e il classico Thes: Hit & Run, spesso ricordato come uno dei migliori videogiochi ispirati alla serie. Anche Thes: The Video Game, lanciato in concomitanza con il primo film della famiglia gialla, ha conquistato i fan con il suo stile unico e il suo umorismo in linea con lo show.