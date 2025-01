Juventusnews24.com - Mercato Juventus, saranno giorni di fuoco: caccia al quarto colpo e non solo, cosa aspettarsi da qui al gong finale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24diale nonda qui al. Tutti gli aggiornamentiincandescenti per quanto riguarda il, sempre adi almeno un altro difensore da regalare a Thiago Motta per completare un reparto difensivo falcidiato dagli infortuni.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport dopo Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga è lecitoalmeno un altroin difesa. Occhio in tal senso ai nomi di Kelly del Newcastle, Todibo del West Ham, Christensen del Barcellona e Goglichidze dell’Empoli.Leggi sunews24.com