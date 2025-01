Serieanews.com - Lukaku, altro che critiche: quanti punti ha portato al Napoli il bomber

Romelurespinge al mittente tutte lehaalilbelgachehaalil– SerieanewsUna rincorsa breve, il passettino prima di calciare e la conclusione centrale dopo aver visto Di Gregorio tuffarsi. Minuto 69, è il gol del 2-1 delcontro la Juventus per la rimonta completata dagli azzurri. E sarà anche la rete del successo per i partenopei che hanno conquistato la settima vittoria consecutiva e confermato la leadership in campionato in attesa dell’Inter.Insomma una serata da incorniciare per gli oltre 50mila tifosi presenti al Maradona che hanno assistito dal vivo ad una prova di grande carattere di Anguissa e compagni, con un secondo tempo a dir poco strepitoso. Proprio il camerunense ha segnato il gol del pareggio poi, come ricordato, la rete disu calcio di rigore assegnato per fallo di McTominay.